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Общество

В Кыргызстане запустили виртуальную фотодокументальную выставку к Дню Победы

Архивное агентство при ГРС запустило виртуальную-фотодокументальную выставку, посвященную 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в ведомстве.

pobeda.archive.kg
Фото pobeda.archive.kg. Виртуальная-фотодокументальная выставка

По его данным, виртуальная выставка посвящена подвигам соотечественников в Великой Отечественной войне. «Историко-документальные составляющие экспозиции сформированы на основе документов из фондов Центральных государственных архивов Кыргызстана, кинофотофонодокументов, общественно-политической документации и Иссык-Кульского областного государственного архива», — отметили в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151697/
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