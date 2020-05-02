В Кыргызстане запустили виртуальную фотодокументальную выставку к Дню Победы

Архивное агентство при ГРС запустило виртуальную-фотодокументальную выставку, посвященную 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото pobeda.archive.kg. Виртуальная-фотодокументальная выставка

По его данным, виртуальная выставка посвящена подвигам соотечественников в Великой Отечественной войне. «Историко-документальные составляющие экспозиции сформированы на основе документов из фондов Центральных государственных архивов Кыргызстана, кинофотофонодокументов, общественно-политической документации и Иссык-Кульского областного государственного архива», — отметили в ГРС.