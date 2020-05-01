В Кыргызстане выпускники школ объявили сбор подписей за отмену онлайн-экзаменов

В Кыргызстане выпусники школ просят отменить аттестационные экзамены в онлайн-формате. Петицию опубликовали на портале Change.org.

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По словам создателей документа, сдавать экзамены удаленно будет проблематично. «Во-первых, техническая часть вопроса: плохая связь, некачественный интернет, отсутствие гаджетов и даже компьютеров, а также невозможность приобретения камер. Все это может привести к нарушению правил проведения экзамена и повлиять на оценку выпускника», — говорится в петиции.

Выпускники отмечают, что не у всех, особенно в регионах, где интернет и связь с перебоями, есть возможность подключиться к программам и платформам. «Даже онлайн-занятия давались нам тяжело, а подключение к связи постоянно срывалось. Что можно говорить об экзамене?» — задаются вопросом они.

Создатели петиции также сказали, что на качество экзамена могут повлиять домашние условия. «Например, отсутствие личной оборудованной комнаты и даже рабочего места для эффективной и честной сдачи экзамена. Некоторым приходится жить в комнате по несколько человек. Где разместить их во время экзамена? Куда девать домашних животных? На дистанционном обучении мы не получаем необходимого уровня знаний, который мы могли узнать в школе, лицом к лицу с учителем», — пишут они.

Выпускники предложили итоговую аттестацию осуществить на основании годовых оценок по предметам.

Напомним, что с 8 апреля все образовательные учреждения республики перешли на дистанционную форму обучения.