В Бишкеке 2 мая возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 14 часов 9 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.08. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

В связи с введением режима чрезвычайного положения в городе действует комендантский час.

Родился 2 мая 1953 года. Директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Родился 2 мая 1959 года в селе Яшкино Оренбургской области. Руководитель представительства Россотрудничества России в Кыргызстане.

Родился 2 мая 1979 года в селе Талды-Булак Таласского района. Руководитель аппарата Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День астрономии

Фото 24.kg. «Космическая выставка» в выставочном зале имени Николая Рериха, 2019 год

Старт Дню астрономии дан в 1973 году в Калифорнии. Отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны.

Президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Д.Бергер решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Барктабас Абакиров

Родился 2 мая 1933 года в селе Торт-Кул Нарынской области.

Творчество Барктабаса Абакирова — поэта, заслуженного работника культуры, журналиста — хорошо известно в Кыргызстане. Многие годы он был главным редактором журнала «Сельское хозяйство Киргизии», областной газеты «Нарын правдасы», возглавлял издательство «Кыргызстан».

Выпустил ряд сборников стихов на кыргызском языке «На высокой земле» (1973), «Течет Нарын» (1975), «Страницы жизни» (1978), «Нарынские дни» (1985) и другие. На русском языке вышло два сборника «Волна Сон-Куля» (1981), «Арчовая колыбель» (1985). Писал и произведения для детей («Косуленок»).

Перевел на кыргызский язык произведения Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, Владимира Бээкмана и других. Отдельные произведения поэта переведены и опубликованы на русском, украинском, белорусском языках.

Умер в 2006-м.