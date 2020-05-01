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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вице-мэр Бишкека: От моего имени звонят и вымогают помощь мошенники

Вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев заявил 24.kg, что ни он сам, ни сотрудники аппарата муниципалитета никогда никому из предпринимателей не звонили и перечислять деньги якобы для помощи нуждающимся не требовали.

Отметим, сегодня журналист Айсулуу Текимбаева написала в Twitter, что неизвестный, представившийся вице-мэром Бишкека Уланбеком Азыгалиевым, позвонил и заявил, что ей нужно прийти в муниципалитет, чтобы оказать помощь уязвимым слоям населения.

По словам Уланбека Азыгалиева, это нечистоплотные люди захотели воспользоваться нестабильной ситуацией из-за пандемии коронавируса и выбить из доверчивых горожан финансы. «Я убедительно прошу: не поддаваться на такие провокации. Я никому не звоню, ничего не требую. Моим именем прикрываются злоумышленники. Поэтому наш юридический отдел сейчас обобщает все эти случаи», — пообещал заместитель градоначальника.

Материалы будут переданы в ГКНБ. Я лично направлю.

Уланбек Азыгалиев

Напомним, ранее владельцы магазинов также жаловались, что местные органы власти принуждают их собирать продуктовые пакеты и передавать МТУ для раздачи нуждающимся. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151619/
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