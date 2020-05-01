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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Парикмахерские, такси. Какие предприятия начали работать в городе Ош с 1 мая

С сегодняшнего дня в Оше дано разрешение на возобновление деятельности в семи сферах. Об этом заявил на брифинге мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов. 

По его словам, заработали промышленные предприятия, строительные фирмы, станции технического обслуживания транспорта, частные нотариусы, сфера торговли, парикмахерские, салоны красоты и 
службы такси.

Глава городского муниципалитета подчеркнул: соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических правил строго обязательно.

Напомним, с сегодняшнего дня введены некоторые послабления и в Бишкеке. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151615/
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