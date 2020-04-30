В Кыргызстане объявили видеоконкурс к Дню Победы среди школьников

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Государственная регистрационная служба запускает видеоконкурс чтецов и рисунка «О войне и Победе» среди школьников до 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, для участия необходимо подготовить видео или рисунок, а также подписаться на официальные страницы ГРС в социальных сетях.

«Видео или рисунок необходимо загрузить в соцсети, указать ФИО, возраст и школу участника, отметить ГРС, поставить хештег #женишбалдары и набрать «лайки», — отметили в ГРС.

Конкурс продлится до 11 мая, голосование завершится в 18.00 10 мая. Самых талантливых чтецов и художников ожидают призы и подарки. Работы победителей будут опубликованы на официальных страницах Государственной регистрационной службы.

«Для подготовки видеоматериала можно использовать архивные письма с фронта с портала ГРС www.pobeda.srs.kg. На просторах Кыргызстана — это первый подобного рода ресурс. Портал содержит электронный архив документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны — более 140 тысяч сведений о кыргызстанцах в годы ВОВ, архивные данные, книги, оборонную промышленность Кыргызстана. Важной частью также является электронный банк данных о погибших и пропавших без вести солдатах в годы войны, поиск сведений об участниках ВОВ, призванных с территории Кыргызстана», — отметили в ГРС.