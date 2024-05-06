День Победы. В Кыргызстане стартовала акция «Георгиевская лента»

В Кыргызстане стартовала акция «Георгиевская лента». Об этом сообщило представительство Россотрудничества в Бишкеке.

По его данным, георгиевские ленты можно получить в Русском доме в Бишкеке с 3 по 8 мая включительно. Акция приурочена к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что каждый желающий может получить до 20 ленточек. Организации, которые хотят получить большее количество лент, должны заполнить специальную форму.

«В дни проведения акции миллионы людей в России и других государствах мира по доброй воле прикрепляют георгиевскую ленту к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу», — говорится в сообщении.

Ранее МВД Кыргызстана в целях безопасности отменило проведение в стране 9 мая шествия «Бессмертный полк», которое проводилось с 2014-го. Оно было отменено только один раз до этого — в 2020 году во время пандемии.