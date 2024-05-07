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Общество

День Победы. Какие мероприятия пройдут в столице

В мэрии Бишкека рассказали, какие мероприятия пройдут в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

9 мая в 10.00 на площади Победы состоится митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню. Также будут организованы «солдатская каша» и праздничный концерт.

Праздничные мероприятия с концертной программой пройдут в парках Победы имени Даира Асанова, имени Чолпонбая Тулебердиева и имени Панфилова.

Кроме того, во всех образовательных организациях столицы проводятся классные часы, открытые занятия, конкурсы и другие мероприятия, связанные с памятной датой.

В Бишкеке, по данным муниципалитета, сегодня проживают девять ветеранов Великой Отечественной войны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293442/
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