В День Победы порядок и безопасность обеспечат более 6 тысяч милиционеров

Более 6 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечат общественный порядок на мероприятиях 9 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника службы общественной безопасности МВД КР Нурлан Исмаилов.

Он добавил, что 1,5 тысячи милиционеров будут следить за порядком и безопасностью на территории Бишкека.

Напомним, в этом году 9 мая не будет шествия «Бессмертного полка». МВД приняло решение ограничить движение массового шествия в Бишкеке от Южных ворот до площади Победы. Замначальника службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов рассказал, что это делается в целях безопасности. Ограничительные меры вводятся по всей республике.