10:57
USD 79.34
EUR 86.06
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

На заседание суда по событиям в Кой-Таше доставили Алмазбека Атамбаева

В Первомайский районный суд, где сегодня проходит процесс по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года, привезли бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Его адвокат Сергей Слесарев сообщил, что у подзащитного постоянно скачет давление, он чувствует себя нехорошо и нуждается в полном медицинском обследовании в клинике. В СИЗО ГКНБ его провести невозможно. Он напомнил, что ранее Алмазбек Атамбаев подал заявление об отказе участвовать в суде

Всего по делу проходят 19 обвиняемых. В СИЗО ГКНБ находится бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. В СИЗО-1  экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, бывшие депутаты Равшан Джеенбеков и Мээрбек Мискенбаев, экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, сторонники Атамбаева Фархат Баабиев, Канат Осмоналиев, Курманбек уулу Ринат, Марат Шаменов, Рысбек уулу Карыпбек и Нооруз Капар уулу. 

Нардепы Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева  под домашним арестом.  

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151388/
просмотров: 612
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ: Алмазбек Атамбаев сам отказался от участия в процессе по Кой-Ташу
Алмазбек Атамбаев не может участвовать в суде. Он нездоров
События в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев передумал участвовать в судебном процессе
ГКНБ: Алмазбек Атамбаев по неизвестным причинам отказался ехать в суд
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо. В суд по событиям в Кой-Таше его не доставили
Алмазбеку Атамбаеву обеспечили круглосуточное медицинское наблюдение
У Алмазбека Атамбаева опять скачет давление. Он находится под наблюдением врачей
Карантин. Что угнетает подсудимого Алмазбека Атамбаева, рассказал его адвокат
Фигурантам по делу о событиях в Кой-Таше продлили меру пресечения
Адвокат может общаться с Атамбаевым только через стекло: из-за коронавируса
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке, Оше и&nbsp;Джалал-Абаде продлили до&nbsp;10&nbsp;мая Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде продлили до 10 мая
У&nbsp;прибывшего из&nbsp;Новосибирска кыргызстанца обнаружен коронавирус У прибывшего из Новосибирска кыргызстанца обнаружен коронавирус
Бизнес
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам
29 апреля, среда
10:38
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распро...
10:36
На заседание суда по событиям в Кой-Таше доставили Алмазбека Атамбаева
10:26
Число зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллион человек
10:17
В Кыргызстане коронавирусом заболели еще шесть медиков
10:11
В Кыргызстане зарегистрирован еще 21 случай коронавируса. Всего — 729