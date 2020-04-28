Минздрав Таджикистана: 136 врачей с пневмонией госпитализированы в Душанбе

Минздрав Таджикистана сообщил число госпитализированных с пневмонией в столичной больнице, больше известной как «1-й Советский». Об этом сообщило издание ASIA-Plus.

По его данным, в городской медицинский центр № 1 Душанбе госпитализированы 319 человек с подозрением на пневмонию, 136 из них — медицинские работники. 26 апреля 107 человек выписаны после выздоровления, еще 30 будут отпущены на днях. 11 человек скончались от этой болезни и 8 других находятся в отделении реанимации.

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«Несмотря на усилия руководства и сотрудников Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ по предотвращению и искоренению глобальной пандемии коронавируса, некоторые группы людей обвиняют соответствующие органы в том, что вовремя не были приняты должные меры. Эти люди бросают камень в сторону тех, кто, рискуя своей жизнью, работает круглосуточно вдали от своей семьи. С 23 января, как был создан штаб, медработники работают в таком режиме», — говорится в заявлении Минздрава.

«Хотя в нашей стране не зарегистрировано коронавируса, из-за сезонного изменения климата заболеваемость пневмонией растет. В зависимости от ситуации министерство поручило всему медицинскому персоналу изолировать все случаи острых респираторных заболеваний (ОРЗ) и гриппа. Немедленно охватить противовирусным и антибактериальным лечением случаи выявления пневмонии и респираторных заболеваний», — отмечается в заявлении ведомства.

По информации издания, в некоторых больницах республики врачей обязали покупать средства защиты за свой счет и таким образом подготовиться к борьбе с эпидемией коронавируса.