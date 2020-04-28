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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Шесть кыргызстанцев оштрафуют за нарушение домашнего карантина

В Кыргызстане шесть нарушителей домашнего карантина привлекут к административной ответственности. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба сказал замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов.

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По его словам, за соответствующее нарушение, согласно Кодексу о проступках, предусмотрен штраф в размере от 20 до 60 тысяч сомов.

Кроме того, на заседании штаба отметили, что через специальное мобильное приложение зафиксировали нарушения режима домашнего карантина еще 151 человека. По ним проведут соответствующие проверки.

В Кыргызстане на сегодня подтверждено 708 случаев коронавируса.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151330/
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