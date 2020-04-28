Это превышение полномочий. Юрист о приказе управления здравоохранения мэрии

Приказ управления здравоохранения мэрии Бишкека о создании комиссии во главе с Госсанэпиднадзором, которая должна выяснить — закрывать на карантин ЦСМ, где заразились коронавирусом врачи и медсестры, неправомочен. Юрист Эрик Ирискулбеков объяснил 24.kg почему.

По его словам, это распоряжение должен был и может отдать только Минздрав. Поскольку Госсанэпиднадзор — подструктурное подразделение профильного ведомства, но никак ни мэрии. «Что касается центров семейной медицины, так и их деятельность курируется Министерством здравоохранения, а не управлением столичного муниципалитета. Издавать такие приказы о создании комиссий правомочен только Минздрав. Такую инициативу со стороны управления здравоохранения можно трактовать как превышение полномочий», — считает Эрик Ирискулбеков.

Отметим, комиссия также будет выяснять, как заразились COVID-19 девять медработников ЦСМ № 3.

Это не первый случай инфицирования сотрудников Центра семейной медицины. Ранее коронавирус подтвердился у восьми медиков ЦСМ № 17.

Число медицинских работников, заразившихся COVID-19, в Кыргызстане достигло 185. Часть из них уже выздоровела.