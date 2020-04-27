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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Почему заразились девять медиков ЦСМ № 3, выясняет комиссия

ЦСМ № 3, где с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы девять медиков, на карантин не закрыт. Об этом 24.kg сообщила начальник управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, управление ожидает ответа Госсанэпиднадзора. В центре сейчас на рабочих местах находятся сотрудники бухгалтерии и административной части. Врачи и медсестры отправлены на карантин. Прием пациентов, территориально закрепленных за этой поликлиникой, ведется в ЦСМ № 7.

«Заразились коронавирусом не врачи мобильных бригад, а те медики, кто работает с бумагами. То есть не контактные, и никакого участия в выявлении случаев заражения коронавирусом или его лечении они не принимали и не могли принимать. Мы выясняем, как так получилось, что они оказались инфицированными», — отметила Бактыгуль Исмаилова.

Она также опровергла, что информация о заражении медработников ЦСМ № 3 поступила в ведомство 23 апреля. И только 26-го было издано распоряжение об ограничении деятельности этого центра и отправке врачей и медсестер в обсервацию.

Бактыгуль Исмаилова подчеркнула, что директор центра Джыргалбек Савданбеков должен написать объяснительную, почему, если случаи заражения были выявлены еще 23 апреля, сведения об этом были направлены только три дня спустя.

«Мы принимаем на рассмотрение подобного рода заявки, только если они оформлены надлежащим образом. На официальном бланке и с печатью», — сказала чиновница.

Это не первый случай заражения сотрудников Центра семейной медицины. Ранее коронавирус подтвердился у восьми медиков ЦСМ № 17.

Число медицинских работников, заразившихся COVID-19, достигло 183. Часть из них уже выздоровела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151217/
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