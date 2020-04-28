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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Надбавки от 100 до 500 сомов получили медики скорой помощи в Бишкеке

В Бишкеке некоторые медики скорой помощи получили надбавки от 100 до 500 сомов за месяц. Об этом 24.kg сообщили они сами.

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По их словам, они считают, что это несправедливо. «Да, мы пришли в медицину, потому что это наше призвание, но в данный непростой период, когда каждая копейка на счету, мы получили мизер. Как мы поняли, нам доплачивают, считая часы, проведенные только с зараженным коронавирусом. Но ведь есть и контактные лица. Мы же не имеем понятия, когда приезжаем на вызов, контактировал ли пациент с зараженным коронавирусной инфекцией», — рассказывают они.

Отметим, что на сайте распределения денег для борьбы с COVID-19 — help.covid.kg, где указаны данные, кому перечисляют средства со счета Министерства здравоохранения, указаны выплаты за 27 апреля от 98 сомов. Получатели не указаны. Ранее в Госкомитете информационных технологий и связи заявили, что это связано с требованием Закона «Об информации персонального характера».

 

В Минздраве 24.kg подтвердили информацию и пояснили, что надбавки врача скорой помощи производятся исходя из графика дежурств и табеля рабочего времени. «Также играет роль карантинно-казарменный режим — скорая к нему не относится», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что инфицированные врачи получат по 200 тысяч сомов, а остальным, задействованным в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса, выплатят надбавки.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151311/
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