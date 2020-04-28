Надбавки от 100 до 500 сомов получили медики скорой помощи в Бишкеке

В Бишкеке некоторые медики скорой помощи получили надбавки от 100 до 500 сомов за месяц. Об этом 24.kg сообщили они сами.

Читайте по теме Правительство Кыргызстана выделит еще средства на доплаты медикам

По их словам, они считают, что это несправедливо. «Да, мы пришли в медицину, потому что это наше призвание, но в данный непростой период, когда каждая копейка на счету, мы получили мизер. Как мы поняли, нам доплачивают, считая часы, проведенные только с зараженным коронавирусом. Но ведь есть и контактные лица. Мы же не имеем понятия, когда приезжаем на вызов, контактировал ли пациент с зараженным коронавирусной инфекцией», — рассказывают они.

Отметим, что на сайте распределения денег для борьбы с COVID-19 — help.covid.kg, где указаны данные, кому перечисляют средства со счета Министерства здравоохранения, указаны выплаты за 27 апреля от 98 сомов. Получатели не указаны. Ранее в Госкомитете информационных технологий и связи заявили, что это связано с требованием Закона «Об информации персонального характера».

В Минздраве 24.kg подтвердили информацию и пояснили, что надбавки врача скорой помощи производятся исходя из графика дежурств и табеля рабочего времени. «Также играет роль карантинно-казарменный режим — скорая к нему не относится», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что инфицированные врачи получат по 200 тысяч сомов, а остальным, задействованным в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса, выплатят надбавки.