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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Парламент рассмотрит вопрос о режиме чрезвычайного положения 30 апреля

Парламент рассмотрит вопрос о продлении или снятии чрезвычайного положения 30 апреля. Об этом 24.kg сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, пока никаких распоряжений от Совбеза, подкрепленных указом президента, на этот счет в аппарат Жогорку Кенеша не поступало.

«Вероятнее всего, мы пойдем по аналогичному с Казахстаном пути и продлим действие ЧП до 11 мая. Но с некоторыми послаблениями, о которых ранее говорил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев. То есть будет разрешено работать такси, некоторым предприятиям, в частности СТО», — отметил Дастан Бекешев.

15 апреля парламент утвердил указ президента Сооронбая Жээнбекова о продлении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Сузакском, Ноокатском, Кара-Суйском районах до 30 апреля. Режим ЧП также введен в Нарыне и Ат-Башинском районе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151227/
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