Кыргызстан получил еще 5 аппаратов ИВЛ и 34 кислородных концентратора

Глава ФОМС Эльнура Боронбаева сообщила, что в условиях пандемии коронавируса от различных фондов, юридических и физических лиц продолжает поступать гуманитарная помощь организациям здравоохранения.



По ее словам, дополнительно получено еще 6 тысяч 300 защитных костюмов, 113 тысяч 933 одноразовые маски, 4 тысячи 30 респираторов, 17 автомашин сокрой помощи, 34 кислородных концентратора, 1 тысяча 172 пары защитных очков, 7 прикроватных мониторов и 5 аппаратов ИВЛ.

В Кыргызстане зарегистрировано 695 случаев коронавируса. 183 из них у медиков.