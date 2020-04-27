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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан получил еще 5 аппаратов ИВЛ и 34 кислородных концентратора

Глава ФОМС Эльнура Боронбаева сообщила, что в условиях пандемии коронавируса от различных фондов, юридических и физических лиц продолжает поступать гуманитарная помощь организациям здравоохранения.

По ее словам, дополнительно получено еще 6 тысяч 300 защитных костюмов, 113 тысяч 933 одноразовые маски, 4 тысячи 30 респираторов, 17 автомашин сокрой помощи, 34 кислородных концентратора, 1 тысяча 172 пары защитных очков, 7 прикроватных мониторов и 5 аппаратов ИВЛ.  

В Кыргызстане зарегистрировано 695 случаев коронавируса. 183 из них у медиков.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151241/
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