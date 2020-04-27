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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев не может участвовать в суде. Он нездоров

Судебный процесс по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года сегодня в очередной раз отложен в связи с отсутствием некоторых адвокатов и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По словам официального представителя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой, состояние здоровья Атамбаева не позволяет ему принимать участие в судебном заседании. «Соответствующий акт был предоставлен судье конвойной службой», — подчеркнула она.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил, что у его подзащитного постоянно скачет давление, он чувствует себя нехорошо и нуждается в полном медицинском обследовании в клинике. В СИЗО ГКНБ его провести невозможно. Он также напомнил, что ранее Алмазбек Атамбаев подал заявление об отказе участвовать в суде.

Всего по делу проходят 19 обвиняемых. В СИЗО ГКНБ находится бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. В СИЗО-1  экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, бывшие депутаты Равшан Джеенбеков и Мээрбек Мискенбаев, экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, а также сторонники Атамбаева Фархат Баабиев, Канат Осмоналиев, Курманбек уулу Ринат, Марат Шаменов, Рысбек уулу Карыпбек и Нооруз Капар уулу. 

Нардепы Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, а также официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева  под домашним арестом.  

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151204/
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