Число зараженных коронавирусом в США приближается к 1 миллиону человек

На сегодня в США зафиксировали 890 тысяч 524 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Отмечается, что заболеваемость вирусом в Америке составляет 32 процента от общего числа зараженных. На сегодня в мире зафиксировано 2 миллиона 790 тысяч 986 случаев заражения. За последние сутки показатель вырос на 82 тысячи 516. Кроме США, большое число зараженных наблюдается в Испании (219 тысяч 764), Италии (192 тысячи 994), Франции (159 тысяч 495), Германии (154 тысячи 545) и Великобритании (144 тысячи 635).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 800 тысяч, за сутки показатель вырос на 43 тысячи 125 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 665 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 416, Узбекистане — 1 тысячу 804, России — 68 тысяч 622. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.