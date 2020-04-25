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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в США приближается к 1 миллиону человек

На сегодня в США зафиксировали 890 тысяч 524 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что заболеваемость вирусом в Америке составляет 32 процента от общего числа зараженных. На сегодня в мире зафиксировано 2 миллиона 790 тысяч 986 случаев заражения. За последние сутки показатель вырос на 82 тысячи 516. Кроме США, большое число зараженных наблюдается в Испании (219 тысяч 764), Италии (192 тысячи 994), Франции (159 тысяч 495), Германии (154 тысячи 545) и Великобритании (144 тысячи 635).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 800 тысяч, за сутки показатель вырос на 43 тысячи 125 человек.

После заражения коронавирусом скончались 195 тысяч 920 человек (рост на 5 тысяч 132 за сутки). В том числе в Италии умерли 25 тысяч 969 человек, Испании — 22 тысячи 524, Франции — 22 тысячи 245.

В Кыргызстане зарегистрировали 665 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 416, Узбекистане — 1 тысячу 804, России — 68 тысяч 622. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151050/
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