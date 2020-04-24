В Токмаке 3 тысячи нуждающихся семей получат гуманитарную помощь

В Токмаке сегодня начали раздавать гуманитарную помощь нуждающимся семьям. Об этом сообщается на официальной странице мэрии города в Facebook.

Читайте по теме Разрабатывается сайт по мониторингу распределения гуманитарной помощи

По ее данным, гумпомощь предусмотрена для 3 тысяч семей. «В итоге на каждую семью сформировали пакет, в который вошли 3 килограмма лапши, 2 килограмма макаронных изделий, 3 литра растительного масла, 100-граммовая пачка чая, 25 килограммов муки и 3 килограмма сахара. Продуктовые наборы будем раздавать строго по спискам, предоставленным председателями квартальных комитетов и ТСЖ, а также гражданам, закрепленным за управлением социального развития», — отметили в муниципалитете.