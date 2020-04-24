Фото медиков Ноокатской территориальной больницы опубликовал сегодня республиканский штаб.

На снимке видно, что один из врачей, борющихся с коронавирусом, уставший, присел на пол отдохнуть. «32 долгих дня борьбы с коронавирусом во имя спасения жизни пациента. Наши врачи — герои», — подписали фото в штабе.

Фото республиканского штаба. Врач Ноокатской территориальной больницы

Также уточняется, что из Ноокатской территориальной больницы 20 апреля выписали пациента с коронавирусной инфекцией, который при поступлении был в тяжелом состоянии. Медицинские работники больше месяца боролись за его жизнь.

Фото республиканского штаба. Врачи борются за жизнь пациента с коронавирусом

По словам заведующего инфекционным отделением Ноокатской территориальной больницы Дильшата Мамажанова, лечение пациента с COVID-19 проходило в четыре этапа.

На сегодня в Кыргызстане 656 подтвержденных случаев заражения COVID-19.