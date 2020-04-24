Врачи Ат-Баши опровергли слова больного COVID-19, что его 24 дня не лечили

Житель Нарынской области, заявивший, что за 24 дня в больнице ему не давали ни одной таблетки, прошел курс лечения от двусторонней пневмонии. Об этом заявил руководитель Ат-Башинской территориальной больницы Илим Бейшеналиев.

По его словам, пациент был заражен COVID-19 и поступил в больницу с повышенной температурой.

«Он говорит неправду. За это он ответит перед богом. Он поступил в больницу с повышенной температурой. Мы его лечили с диагнозом «двусторонняя пневмония», ему были прописаны очень сильные антибиотики. После полного выздоровления был выписан из больницы», — утверждает Илим Бейшеналиев.

Отметим, что в социальной сети распространяется видео выздоровевшего от коронавируса в Ат-Баши.

«Я тут лежал 24 дня, за это время не выпил ни одной таблетки. У меня взяли девять раз анализы, в том числе кровь из вены. Они пьют нашу кровь», — заявил больной.