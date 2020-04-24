В Кыргызстане 302 тысячи 312 нуждающихся семей получили помощь

В Кыргызстане на сегодня 302 тысячи 312 нуждающихся семей получили гуманитарную помощь от государства. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

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По ее данным, в Бишкеке поддержку получили 53 тысячи 540 семей на общую сумму 4 миллиона 296 тысяч 326 сомов. В Оше 27 тысячам 706 семьям привезли продуктовые наборы на 15 миллионов 864 тысячи сомов.

Ранее на своей странице в Facеbook пользователь Нурзат Жумалиева сообщила, что в правительстве Кыргызстана разрабатывают сайт для мониторинга по распределению гуманитарной помощи.