Правозащитники расскажут, как взаимодействовать с силовиками при режиме ЧП

Гражданский союз «За реформы и результат» проводит онлайн-консультации по вопросам взаимодействия с силовыми структурами. Об этом сообщили в организации.

Мониторинг показал ряд проблем, с которыми сталкиваются граждане при взаимодействии с силовыми структурами.

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Чтобы граждане могли получить информацию по правовым вопросам, возникшим при взаимодействии с силовыми структурами, запущены юридические онлайн-консультации.

Для получения консультации можно позвонить или написать на номер 0770090545 (WhatsApp), а также на электронную почту legalaid@reforma.kg.

В связи с сохранением действия ограничительных мер, продолжается также сбор данных для оценки действий силовых структур. Чтобы оценить их и сообщить о нарушениях, необходимо заполнить анкету по ссылке.