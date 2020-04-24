Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 3 миллионам человек

На сегодня в мире зафиксировали 2 миллиона 708 тысяч 470 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За последние сутки показатель вырос на 79 тысяч 943. Больше всего зараженных в США (868 тысяч 945), Испании (213 тысяч 24), Италии (189 тысяч 973), Франции (159 тысяч 460), Германии (153 тысячи 129) и Великобритании (139 тысяч 246).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 800 тысяч, за сутки показатель вырос на 46 тысяч 729 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 656 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 289, Узбекистане — 1 тысячу 758, России — 62 тысячи 773. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.