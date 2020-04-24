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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 3 миллионам человек

На сегодня в мире зафиксировали 2 миллиона 708 тысяч 470 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки показатель вырос на 79 тысяч 943. Больше всего зараженных в США (868 тысяч 945), Испании (213 тысяч 24), Италии (189 тысяч 973), Франции (159 тысяч 460), Германии (153 тысячи 129) и Великобритании (139 тысяч 246).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 800 тысяч, за сутки показатель вырос на 46 тысяч 729 человек.

После заражения коронавирусом скончались 190 тысяч 788 человек (рост на 7 тысяч 364 за сутки). В том числе в Италии умерли 25 тысяч 549 человек, Испании — 22 тысячи 157, Франции — 21 тысяча 856.

В Кыргызстане зарегистрировали 656 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 289, Узбекистане — 1 тысячу 758, России — 62 тысячи 773. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150961/
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