Адвокат упрекнул Министерство труда и социального развития в нарушении закона

Адвокат Бактыбек Жумашев, представляющий интересы экс-директора Бишкекского стационарного социального учреждения (БССУ) Эркингуль Абдылдаевой, упрекает Министерство труда и соцразвития в нарушении процессуальных норм Гражданского кодекса. Он объяснил 24.kg почему.

По его словам, суды первой и второй инстанций признали незаконность увольнения его доверительницы и по закону профильное ведомство, а именно его глава Улукбек Кочкоров, должен издать распоряжение о восстановлении Абдылдаевой на прежнем месте работы и выплатить ей компенсацию за вынужденные прогулы. Однако этого не произошло до сих пор.

«В ответ на мой запрос в прокуратуру министерство присылает отписку, что намерено обжаловать решение в Верховном суде. Но это не может являться основанием для неисполнения вердикта Бишкекского горсуда. Он, согласно нормам законодательства, вступает в силу с момента оглашения. Прошло уже три месяца, никакой реакции. Это грубое нарушение», — возмутился Бактыбек Жумашев.

Напомним, что БССУ сейчас возглавляет Адильбек Козубаев, назначенный с нарушениями. Ранее одна из сотрудниц учреждения Ирина Побежимова в заявлении, поданном в прокуратуру, указала, что Адильбек Козубаев оскорбляет работников, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, Козубаев избил Елену Кулебаба, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале.

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.