В Ошской области госслужащие сдают анализы на коронавирус

В Ошской области сотрудники государственных и муниципальных администраций сдают анализы на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил полномочный представитель правительства в регионе Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, госслужащие относятся к категории контактных лиц.

«Сотрудники органов местного самоуправления и правоохранительные органы работают с разными категориями населения. Они помогали медикам выявлять контактных лиц. В частности, кто приехал из умры, кто проводил мероприятия. Медики и милиционеры сами сдают анализы. Дефицита экспресс-тестов нет», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Отметим, что в стране 631 случай инфицирования COVID-19. Среди заболевших — 162 медика. При этом выздоровели 302 человека, еще 8 умерли.