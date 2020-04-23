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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ошской области госслужащие сдают анализы на коронавирус

В Ошской области сотрудники государственных и муниципальных администраций сдают анализы на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил полномочный представитель правительства в регионе Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, госслужащие относятся к категории контактных лиц.

«Сотрудники органов местного самоуправления и правоохранительные органы работают с разными категориями населения. Они помогали медикам выявлять контактных лиц. В частности, кто приехал из умры, кто проводил мероприятия. Медики и милиционеры сами сдают анализы. Дефицита экспресс-тестов нет», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Отметим, что в стране 631 случай инфицирования COVID-19. Среди заболевших — 162 медика. При этом выздоровели 302 человека, еще 8 умерли. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150904/
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