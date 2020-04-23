Жилищные условия кыргызстанцев, прибывших из Новосибирска, будут изучать

Жилищные условия кыргызстанцев, прилетевших накануне из Новосибирска, местные органы власти тщательно изучат, прежде чем из обсервации отпускать на 14-дневный домашний карантин. Такое поручение дал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, все места обсервации в регионах должны быть готовы к приему граждан.

«Государственные органы прорабатывают вопросы организации рейсов для возвращения соотечественников на родину. В регионах необходимо обеспечить готовность обсервационных пунктов к приему граждан. Местным органам власти необходимо изучить жилищные условия недавно прибывших из Новосибирска и в случае необходимости подготовить для них обсервационные места для надлежащего соблюдения дальнейшего карантина», — сказал Кубатбек Боронов.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрирован 631 случай заражения коронавирусом. Из них 302 человека вылечились и 8 умерли.