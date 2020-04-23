Комендант просит всех, кто будет держать Орозо, не нарушать правила карантина

Сегодня на брифинге комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев попросил мусульман, которые намерены держать Орозо, не нарушать правила карантина.

По его словам, разговение необходимо проводить только дома в кругу близких родственников.

«В месяц Рамазан мы должны быть терпимее, добрее и милосерднее к окружающим нас людям. Ранее разговение люди проводили как дома, так и в кафе, организовывали вечерний прием пищи в мечетях. К сожалению, священный месяц в этом году совпал с эпидемией коронавируса. В отдельных районах и городах действует режим ЧП. Я прошу соблюдать правила карантина, читать намаз дома и не выходить на улицу», — сказал Алмазбек Орозалиев.