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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от коронавируса выздоровели 48 человек

В Кыргызстане от коронавируса выздоровели 48 человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Нарынской области выздоровели 2 человека, Бишкеке — 14, Оше — 25, Ошской области — семь.

«У всех были взяты повторные анализы, которые показали отрицательный результат. Всего в республике от коронавируса выздоровели 302 человека. Из общего числа заболевших половина выздоровела», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего в стране зарегистрован 631 случай коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150877/
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