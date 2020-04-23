В Кыргызстане от коронавируса выздоровели 48 человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Нарынской области выздоровели 2 человека, Бишкеке — 14, Оше — 25, Ошской области — семь.

«У всех были взяты повторные анализы, которые показали отрицательный результат. Всего в республике от коронавируса выздоровели 302 человека. Из общего числа заболевших половина выздоровела», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего в стране зарегистрован 631 случай коронавируса.