Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,6 миллиона человек

На сегодня в мире зафиксировали 2 миллиона 628 тысяч 527 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За последние сутки показатель вырос на 64 тысячи 337. Больше всего зараженных в США (842 тысячи 376), Испании (208 тысяч 389), Италии (187 тысяч 327), Франции (157 тысяч 135), Германии (150 тысяч 648) и Великобритании (134 тысячи 638).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 800 тысяч, за сутки показатель вырос на 103 тысячи 144 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 631 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 135, Узбекистане — 1 тысячу 716, России — 57 тысяч 999. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.