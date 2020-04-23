Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,6 миллиона человек

На сегодня в мире зафиксировали 2 миллиона 628 тысяч 527 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки показатель вырос на 64 тысячи 337. Больше всего зараженных в США (842 тысячи 376), Испании (208 тысяч 389), Италии (187 тысяч 327), Франции (157 тысяч 135), Германии (150 тысяч 648) и Великобритании (134 тысячи 638).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 800 тысяч, за сутки показатель вырос на 103 тысячи 144 человека.

После заражения коронавирусом скончались 183 тысячи 424 человека (рост на 5 тысяч 979 за сутки). В том числе в Италии умерли 25 тысяч 85 человек, Испании — 21 тысяча 717, Франции — 21 тысяча 340.

В Кыргызстане зарегистрировали 631 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 135, Узбекистане — 1 тысячу 716, России — 57 тысяч 999. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.