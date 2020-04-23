Советник главы Минздрава возмущена поведением правительственного чиновника

Советник главы Министерства здравоохранения Елена Баялинова возмущена поведением начальника управления социального развития аппарата правительства Улана Маматканова. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, сегодня должен был состояться вебинар с участием специалистов, которые в онлайн-режиме должны были ответить на вопросы жителей регионов. «Мы просили направить человека, который может ответить на все интересующие вопросы. Такой профессионал есть. Но Улан Маматканов его не отпустил, сославшись на то, что тот очень занят. Хотя мы заранее все обговорили, и тут выясняется, что он не сможет прийти. Начальство, мол, против. Что за саботаж? Мы вынуждены сейчас срочно искать людей, вирусологов, эпидемиологов, вырывать их, в прямом смысле, из больниц. Вот из-за таких чиновников, как Улан Маматканов, у нас возникают ненужные проволочки, тратятся впустую время и ресурсы», — считает Елена Баялинова.

Она добавила, что намерена обратиться к вице-премьер-министру Аиде Исмаиловой и попросить ее дать оценку действиям Улана Маматканова.