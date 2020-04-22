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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Разрабатывается сайт по мониторингу распределения гуманитарной помощи

В правительстве Кыргызстана разрабатывается сайт по распределению гуманитарной помощи. Об этом на своей странице в Facеbook сообщила пользователь Нурзат Жумалиева.

По ее словам, она и эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова встречались с вице-премьер-министром Аидой Исмаиловой. «Аида Исмаилова проработала сайт, чтобы все прозрачно отслеживать, куда гумпомощь уходит. Он доступен всем в онлайн-режиме и каждый день будет дополняться. Со дня вступления в должность Аида Исмаилова отвечает за поставки средств индивидуальной защиты врачам. Сотрудники ГСБЭП и департамента лекарственного обеспечения изъяли маски из тех аптек, где провизоры не смогли объяснить их происхождение, откуда и как они их получили», — написала Нурзат Жумалиева и прикрепила в подтверждение к посту решение суда об изъятии респираторов.

На сегодня в стране подтверждено 612 случаев заражения коронавирусом, из них медицинских работников — 157.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150863/
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