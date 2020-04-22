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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцев, прилетевших из Новосибирска, разместили в обсервации

Кыргызстанцев, прибывших из Новосибирска, разместили в обсервации в гостинице «Ак-Кеме». Об этом 24.kg рассказала одна из пассажиров Ирина Степкичева.

По ее словам, им измерили температуру и направили в карантинную зону. «Прилетело 176 человек. Должно было быть 177, но один остался в Новосибирске. Ему не хватило места», — сказала Ирина Степкичева.

После трех дней в обсервации, если COVID-19 не будет выявлен, всех отправят на домашний 14-дневный карантин. 

Соотечественники не могли вылететь с 19 марта.

Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150858/
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