Кыргызстанцев, прилетевших из Новосибирска, разместили в обсервации

Кыргызстанцев, прибывших из Новосибирска, разместили в обсервации в гостинице «Ак-Кеме». Об этом 24.kg рассказала одна из пассажиров Ирина Степкичева.

По ее словам, им измерили температуру и направили в карантинную зону. «Прилетело 176 человек. Должно было быть 177, но один остался в Новосибирске. Ему не хватило места», — сказала Ирина Степкичева.

После трех дней в обсервации, если COVID-19 не будет выявлен, всех отправят на домашний 14-дневный карантин.

Соотечественники не могли вылететь с 19 марта.