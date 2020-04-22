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Общество

Цифра дня. 234 ветерана Великой Отечественной войны проживают в Кыргызстане

В Кыргызстане проживают 234 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцразвития.

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По ее данным, из них 143 участника ВОВ и 59 инвалидов, 15 несовершеннолетних узников концлагерей и 17 блокадников Ленинграда.

Кроме того, в республике насчитываются 1 тысяча 711 тружеников тыла, 3 трудармейца, 3 семьи погибших воинов в ВОВ, 2 тысячи 169 вдов ветеранов, умерших после окончания войны.

В ведомстве добавили, что инвалиды, участники ВОВ, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей получают, помимо пенсии, ежемесячную пожизненную стипендию в размере 10 тысяч сомов. Кроме того, взамен льгот им выплачивают денежную компенсацию в 7 тысяч сомов. Для трудармейцев и тружеников тыла с инвалидностью ее размер составляет 2 тысячи сомов, вдов погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла, имеющих награды за доблестный труд в ВОВ, — 1 тысячу сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150848/
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