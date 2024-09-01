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Общество

Два ветерана ВОВ получили квартиры в «Джале» от мэрии Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев посетил ветеранов Великой Отечественной войны Аспека Джумашева и Асека Урманбетова и вручил им сертификаты на квартиры. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что долгие годы жилищный вопрос ветеранов не решался. 9 мая Айбек Джунушалиев на встрече с ними пообещал решить эту проблему и согласовать с руководством страны.

По решению президента Садыра Жапарова ветеранам выделили жилье. Аспек Джумашев получил двухкомнатную квартиру, а Асек Урманбетов – трехкомнатную в микрорайоне «Джал».

Мэр поздравил ветеранов с Днем независимости КР и 100-летием образования Кара-Киргизской автономной области и поблагодарил их за самоотверженность и мужество, проявленные в годы ВОВ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303676/
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