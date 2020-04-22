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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Арбидол признали бесполезным при лечении коронавирусной инфекции

Экспертная группа китайских ученых опровергла пользу популярных противовирусных препаратов в борьбе с COVID-19. Результаты исследования будут опубликованы в журнале Med издательства Cell Press, сообщает MedicalXpress.

Рандомизированные клинические испытания доказали, что лопинавир+ритонавир и арбидол бесполезны в борьбе с коронавирусом.

«Мы обнаружили, что ни лопинавир+ритонавир, ни арбидол не улучшают клинические результаты, но могут вызвать побочные эффекты», — заявил заместитель директора Центра инфекционных болезней Восьмой народной больницы Гуанчжоу (Китай) Линхуа Ли (Linghua Li).

Указанные препараты были выбраны для тестирования, так как входили в список рекомендованных для лечения коронавируса лекарств, опубликованный Национальной комиссией здравоохранения (КНР) 19 февраля 2020 года. Применение лопинавира+ритонавира и арбидола было обосновано экспериментами in vitro (в пробирке) и испытаниями с коронавирусами SARS и MERS.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150834/
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