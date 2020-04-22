Из Новосибирска смогут вернуться не все застрявшие кыргызстанцы. Даже с билетами

Не все кыргызстанцы, застрявшие в Новосибирске и имеющие билеты на руках, вернутся сегодня на родину. Об этом сообщили в посольстве КР в России.

По его данным, сегодня из Новосибирска в Бишкек вылетает самолет авиакомпании S7 Airlines (Сибирские авиалинии) вместимостью 176 человек.

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«В первую очередь осуществляется вывоз детей, беременных женщин, больных людей и пожилых», — отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что посольство неоднократно обращалось с запросами о предоставлении самолета с наибольшим количеством посадочных мест. Однако компания S7 Airlines заявила, что нет воможности предоставить такой авиалайнер. В то же время вылета ожидало более 300 граждан.

«Призываем граждан, которые не смогли улететь, не поддаваться эмоциям и провокациям и набраться терпения. Генконсульство Кыргызстана в Новосибирске совместно с диаспоральными организациями будет оказывать содействие во временном размещении и обеспечении питанием», — отметили в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что продолжают вести переговоры с правительством РФ и российскими авиакомпаниями об организации дополнительных рейсов для вывоза граждан КР из Москвы и Новосибирска.

Всю необходимую консультацию в связи со сложившейся ситуацией можно получить в кол-центре посольства по номерам:

+74992374301;

+74992374461;

+79253874127 — мобильный (WhatsApp);

+79253874597 — мобильный (WhatsApp).

Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.