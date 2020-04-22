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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Это не наш аккаунт. Как комендатура отреагировала на твит о штрафе президенту

В социальных сетях обсуждают твит, оставленный от имени комендатуры Бишкека под постом пользователя, будет ли оштрафован президент страны за появление в общественном месте без маски.

Журналист Бектур Искендер попросил комендатуру принять меры к Сооронбаю Жээнбекову, «который регулярно появляется на работе и в общественных местах без маски». Какой штраф он должен выплатить, поинтересовался автор.

В ответ аккаунт @commandantkg, с которого размещается вся информация, связанная с деятельностью столичной комендатуры, выложил картинку: штраф для физических лиц — 1 тысяча сомов, для юридических — 5 тысяч сомов.

интернета
Фото интернета. Твит о штрафе президенту

Позже пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков написал, что данный аккаунт в Twitter не имеет отношения к комендатуре Бишкека. «Распространяемая информация о штрафах за пребывание в общественных местах без масок не соответствует действительности и является недостоверной», — написал он.

В интервью 24.kg Улан Джумаков уточнил, что аккаунт у комендатуры есть только в Facebook. А сам комендант Алмазбек Орозалиев ведет свои страницы в Instagram и Fаcebook.

«Мы сейчас разбираемся, кто пишет в Twitter от нашего имени», — отметил Улан Джумаков.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150796/
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