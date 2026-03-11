Взял три машины на $40 тысяч и пропал: в Бишкеке задержан мошенник

В Бишкеке задержан подозреваемый в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По данным милиции, в следственную службу с заявлением обратился гражданин Ж.Э. Он попросил принять меры в отношении мужчины, который обманом завладел несколькими автомобилями.

По словам заявителя, подозреваемый, находясь на улице Чокана Валиханова, вошел к нему в доверие и взял автомобиль Kia K7 стоимостью $16 тысяч сроком на один месяц. Позже он также получил еще два автомобиля Hyundai Sonata стоимостью $12 тысяч и $12,5 тысячи.

Однако из общей суммы мужчина выплатил лишь $20 тысяч 500, после чего перестал выходить на связь.

По факту следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого — гражданина О.А., 1981 года рождения. Он доставлен в следственную службу и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий задержанного или владеющих какой-либо информацией, обратиться по телефонам: 0701411511, 0700733935 или 102.