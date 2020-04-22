Комендант Бишкека просит хозяев ТЦ и квартир не требовать оплату с арендаторов

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев снова обратился к арендодателям квартир с просьбой не выгонять квартирантов.

«Некоторые из них не работают, находятся в самоизоляции и не могут оплатить за квартиру», — сказал он.

Комендант добавил, что в соцсетях появилась информация, что администрации торговых центров начали требовать с продавцов оплатить аренду, несмотря на то что объекты закрыты.

«Я бы хотел призвать владельцев торговых центров немного потерпеть и не требовать деньги. Сейчас тяжелый период для всей страны, и все мы должны быть вместе и едины как никогда, поддерживать друг друга», — сказал он.

В Кыргызстане на сегодня 612 случаев заражения коронавирусом. Режим ЧП в Бишкеке и некоторых городах и районах страны продлен до 30 апреля.