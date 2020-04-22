Пик заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане пройден? Ответ Минздрава

«Число выписанных на сегодня становится больше, чем число вновь взятых в стационар. Это хорошая тенденция. Надеюсь, она продолжится», — сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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24.kg решило уточнить, говорит ли это о том, что Кыргызстан прошел пик заболеваемости.

«Ранее говорили, что пик прогнозируется с 20 по 24 апреля. Мы берем недельные показатели, на ежедневных данных такие выводы делать нельзя, это нерепрезентативно. Посмотрим тенденцию к концу недели», — отметил он.

На сегодня в стране подтверждено 612 случаев заражения коронавирусом. Выписано 254 человека. Умерли семь пациентов.