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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пик заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане пройден? Ответ Минздрава

«Число выписанных на сегодня становится больше, чем число вновь взятых в стационар. Это хорошая тенденция. Надеюсь, она продолжится», — сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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24.kg решило уточнить, говорит ли это о том, что Кыргызстан прошел пик заболеваемости.

«Ранее говорили, что пик прогнозируется с 20 по 24 апреля. Мы берем недельные показатели, на ежедневных данных такие выводы делать нельзя, это нерепрезентативно. Посмотрим тенденцию к концу недели», — отметил он.

На сегодня в стране подтверждено 612 случаев заражения коронавирусом. Выписано 254 человека. Умерли семь пациентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150791/
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