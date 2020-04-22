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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона человек

На сегодня в мире зафиксировали 2 миллиона 564 тысячи 190 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки показатель вырос на 87 тысяч 274. Больше всего зараженных в США (825 тысяч 41), Испании (204 тысячи 178), Италии (183 тысячи 957), Франции (159 тысяч 299), Германии (148 тысяч 453) и Великобритании (130 тысяч 184).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 680 тысяч, за сутки показатель вырос на 35 тысяч 103 человека.

После заражения коронавирусом скончались 177 тысяч 445 человек (рост на 7 тысяч 148 за сутки). В том числе в Италии умерли 24 тысячи 648 человек, Испании — 21 тысяча 282, Франции — 20 тысяч 796.

В Кыргызстане зарегистрировали 612 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 995, Узбекистане — 1 тысячу 678, России — 52 тысячи 763. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150782/
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