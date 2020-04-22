Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона человек

На сегодня в мире зафиксировали 2 миллиона 564 тысячи 190 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За последние сутки показатель вырос на 87 тысяч 274. Больше всего зараженных в США (825 тысяч 41), Испании (204 тысячи 178), Италии (183 тысячи 957), Франции (159 тысяч 299), Германии (148 тысяч 453) и Великобритании (130 тысяч 184).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 680 тысяч, за сутки показатель вырос на 35 тысяч 103 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 612 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 995, Узбекистане — 1 тысячу 678, России — 52 тысячи 763. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.