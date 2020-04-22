Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке

Стремительный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Бишкеке связан с множеством мест обсервации в столице. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, случаи заражения в Бишкеке больше выявляются среди граждан, которые находились в обсервациях.

«Много обсерваторов в Бишкеке. Мы работаем, привлекая больше медицинского персонала. Понимаем, что проблемы накапливаются, мы их решаем по мере возможности», — заявил он.

Отметим, из новых 22 случаев заражения коронавирусом больше всего зафиксировано в Бишкеке − 10. Всего на сегодня в Кыргызстане COVID-19 подтвержден у 612 человек.