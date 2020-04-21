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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 13 часов 41 минуты.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У кого намечается той

Данияр Иманалиев

Родился 21 апреля 1980 года во Фрунзе. Заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента КР.

Памятные даты

Курманбек Бакиев отрекся от своей отставки

21 апреля 2010 года Курманбек Бакиев, перебравшийся в Минск, отрекся от своей отставки с поста президента Кыргызстана, объявив новую власть преступной. В штаб-квартире СНГ он сделал специальное заявление для прессы. Бакиев также призвал мировых лидеров не признавать временное правительство, пришедшее к власти в КР.

Курманбек Бакиев свергнут 7 апреля. 15-го улетел в Казахстан. В тот же день временное правительство опубликовало его заявление об уходе в отставку, присланное по факсу.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

24.kg
Фото 24.kg

21 апреля 2002 года впервые организованно прошел праздник творчества и инноваций, который отметили более чем в 50 странах мира.

Учреждая новый праздник, Организация Объединенных Наций стремилась привлечь внимание представителей властей, науки и техники, систем образования к вопросу развития творческого мышления, созданию условий для реализации всевозможных инноваций и внедрению их в различных сферах жизни человечества.

Именно это, с точки зрения ООН, является важным фактором успешного устойчивого развития человечества и способом преодоления множества проблем, в том числе глобального характера, стоящих перед миром.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150643/
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