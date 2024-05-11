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Происшествия

В Бишкеке избили актера Рыскелди Нурлан уулу. Виновников отпустили

В Бишкеке в одном из кафе избили актера Рыскелди Нурлан уулу. Об этом 24.kg сообщил его брат Курсант Наргозиев.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 11 мая. Актер ужинал с другом в одном из заведений, расположенном в микрорайоне «Восток-5». За соседним столиком сидели мужчины и нецензурно выражались. Рыскелди Нурлан уулу попросил их успокоиться. Словесная перепалка переросла в драку.

На кадрах, запечатленных на камеру видеонаблюдения, видно, как Рыскелди Нурлан уулу избивают двое мужчин. Его другу не дают возможности вмешаться и помочь. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Курсант Наргозиев недоволен тем, что подозреваемых отпустили в ту же ночь.

В УВД Свердловского района, комментируя нападение на актера, 24.kg рассказали: 11 мая примерно в 2.00 в службу 102 поступило сообщение о том, что мужчину избили.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка дела. На место происшествия выехали сотрудники отдела охраны МВД. Пострадавшим оказался Р.Н., 1996 года рождения. Все участники инцидента доставлены в следственную службу.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство, совершенное группой лиц» УК КР. Проводятся все необходимые следственные действия. Назначены экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293742/
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