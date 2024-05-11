В Бишкеке лечебницы привлекли к ответственности. Нарушали пожарную безопасность

В лечебных учреждениях Бишкека и Чуйской области провели профилактические рейды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сотрудники ведомства уделили особое внимание усилению пожарной безопасности лечебных учреждений: больниц, диспансеров, интернатов для инвалидов и пожилых людей. Всего проверено 70 медицинских учреждений столицы и Чуйской области.

По результатам проверок привлечены к административной ответственности девять медучреждений за нарушения правил пожарной безопасности.

Кроме того, для поддержания боевой готовности личного состава работников МЧС совместно с добровольными пожарными дружинами медицинских учреждений проведены практические занятия на объектах.