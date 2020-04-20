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Общество

В Бишкеке за передвижение на велосипеде штрафуют. Комендатура изучает сообщение

Жителей Бишкека, в том числе и волонтеров, которые передвигаются на велосипедах, останавливают сотрудники правоохранительных органов и доставляют в районные УВД. Об этом в Twitter написал волонтер Урмат Насыкулов.

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По его словам, у всех, кто передвигается на велосипедах, проверяют документы, а затем отвозят в отделения милиции и штрафуют.

В комендатуре столицы 24.kg сказали, что проверяют данное сообщение.

Напомним, сегодня на брифинге комендант Бишкека Алмаз Орозалиев заявил, что велосипеды горожан будут временно изымать. Он посоветовал гражданам не кататься по городу. Однако чиновник не привел ни одной нормы закона, по которой вводятся такие меры. Стоит отметить, что нормы об изъятии велосипедов даже при режиме ЧП в действующем законодательстве не предусмотрено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150640/
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