Общество

В Иссык-Кульской области начнут внедрять экологически чистый транспорт

В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику подписан меморандум о сотрудничестве с китайскими партнерами в области развития производства и эксплуатации электронных велосипедов. Об этом 24.kg сообщил руководитель аппарата полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Аскат Азарбеков.

По его словам, документ предусматривает совместные действия по внедрению экологически чистого транспорта, направленного на снижение уровня загрязнения воздуха, повышение мобильности населения и развитие туристической инфраструктуры Иссык-Кульской области.

Аската Азарбекова
Фото Аската Азарбекова. Рабочая встреча

Основные направления сотрудничества:

— создание производственной базы и сборочных линий электронных велосипедов на территории Иссык-Кульской области;

— развитие сервисной инфраструктуры и станций подзарядки;

— пилотные проекты по использованию электронных велосипедов в туристических зонах и городах региона;

— обмен технологиями и обучение специалистов.

Реализация меморандума позволит улучшить транспортную доступность, сформировать новые рабочие места и создать современную систему экологичного транспорта. Это станет вкладом в устойчивое развитие региона и повышение его инвестиционной привлекательности.

Следующие шаги: совместно с профильными государственными органами будет разработана дорожная карта по запуску пилотных проектов и определены площадки для реализации первых этапов.
