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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав прокомментировал отмену выплат медикам, работающим на карантине

Приказ об отмене выплат зарплаты медикам во время простоя из-за эпидемиологической ситуации ​по коронавирусу издан в связи с пробелами в регулировании вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Уточняется, что пробелы были изучены совместно с Минтруда и социального развития, разрабатывается проект постановления правительства КР.

«Все моменты будут согласованы с соответствующими министерствами и ведомствами», — прокомментировали в Минздраве.

Напомним, сегодня стало известно, что Минздрав отменил приказ ведомства за № 235 «Оплата работникам за время простоя во время эпидемиологической ситуации по COVID-19». В документе указывалось, что на период простоя на работе (не по вине работодателя) сотрудникам, не задействованным в работе организации здравоохранения, по причине вхождения в группы риска (возраст, хронические заболевания, беременность и другое) оплачивалась гарантированная зарплата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150575/
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